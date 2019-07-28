Путин осмотрел парадную линию кораблей в Кронштадте

Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота, который отмечается в стране сегодня, обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.

Вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым с катера «Раптор» президент поприветствовал и поздравил экипажи.

После обхода парадной линии в Кронштадте Путин примет Главный парад ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Сегодня на Кронштадтском рейде выстроились корабли крупного водоизмещения, которые не могут войти в акваторию Невы из-за своих размеров. Здесь впервые в параде примут участие новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойкий» и «Стерегущий», судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

А в Санкт-Петербурге торжественным строем пройдут более 40 кораблей и судов, пролетят свыше 40 вертолетов и самолетов, которые представляют Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты и Каспийскую флотилию.

Торжественные мероприятия сегодня проходят в Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Архангельске, Новороссийске, Североморске, Астрахани.