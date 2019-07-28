Военная мощь в Амурском заливе: парад в День ВМФ состоялся во Владивостоке

Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел во Владивостоке. В праздновании приняла участие вся Приморская флотилия.

В Амурском заливе десять кораблей и дизельная подводная лодка - это только те, что стоят на рейде. В динамическом показе участвуют еще полтора десятка кораблей, а суда обеспечения охраняют акваторию. Почетное центральное место на празднике в парадном строю заняли иностранные гости. Впервые принимают участие в военно-морском параде во Владивостоке фрегат ВМС Вьетнама «Куанг Чунг»и десантный вертолетоносец корабль-док (ДВКД) «Давао-дель-Сур» ВМС Филиппин.

Также впервые в кильватерном строю стоит корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». Один из самых засекреченных на Тихоокеанском флоте. Во время маневров «Восток-2018» он выполнял роль морского командного пункта. С него осуществлялось управление сухопутными войсками, армейской и морской авиацией.

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В парадном строю можно было наблюдать крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», эсминец «Быстрый», корабли «Прибалтика», «Кореец», катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-325», подводную лодку «Б-394», а также корвет «Громкий», Андреевский флаг над которым подняли всего полгода назад.

Также в ходе празднования Дня ВМФ прошли показательные выступления морского десанта, а инженеры продемонстрировали свои навыки в разминировании.

На считанные секунды из воды появились «морские дьяволы» - боевые пловцы Тихоокеанского флота. Прицельный выстрел и водолазы тут же скрылись под толщей воды. Захватить базу боевиков им помогает спецназ на быстроходных лодках и гидроциклах. На десантных катерах прибыли инженеры Тихоокеанского флота для разминирования берега перед высадкой морского десанта.

Впервые одновременно с двух больших десантных кораблей бронетранспортеры, разрезая волны, устремились на необорудованное побережье. Это важный этап для каждого механика-водителя уверен матрос Николай Спасаля. Мужчины в его семье все служили в армии, вот и он пошел по стопам деда и отца. Хотя для начала получил высшее образование, а уже после выбрал альтернативную службу, то есть вместо года призыву - два по контракту.

«Езда на море требует больше сноровки, так как машина неуверенно себя ведет нежели на суше. Если поворачиваешь рулевое колесо влево или вправо, то на суше это происходит мгновенно, а на плаву нужно ждать определенное время, чтобы не терять контроль над машиной», - рассказал водитель БТР-82А Николай Спасаля.

© ТРК Звезда

День ВМФ - это любимый праздник для всех жителей и гостей Владивостока - города, основанного военными моряками. В этом году организаторы изменили историческую часть. В театрализованной постановке главным героем стал Петр I, который 320 лет назад учредил Андреевский военно-морской флаг. Главную сцену стилизовали под палубы кораблей Российского флота.

Зона ответственности ТОФ больше, чем у всех других флотов вместе взятых. Весь год эти корабли бороздят Тихий океан и даже часть Индийского, выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Арктике и Южном полушарии. Для каждого моряка-тихокеанца День Военно-морского флота один из тех немногих, когда можно сменить повседневную черную форму на парадную белоснежную.