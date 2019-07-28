Военные восстанавливают подъездные дороги к улицам в Тулуне

Военнослужащие железнодорожного батальона Центрального военного округа приступили к восстановлению подъездных дорог к улицам во втором районе ликвидации чрезвычайной ситуации группировкой Минобороны России в городе Тулуне Иркутской области.

Военные самосвалы приступили к подвозу скального грунта для восстановления около 1,7 тысячи метров подъездных дорог к улицам, которые входят в район выполнения задач Минобороны.

«Кроме того, мы приступили к облагораживанию некоторых участков, где были разрушены дома, завозим грунт, плодородную землю, занимаемся посадкой саженцев деревьев», - рассказал заместитель командира бригады по военно-политической работе полковник Олег Короткевич.

Как ранее сообщалось, более 70 аварийных, а также принесенных паводком домов, в том числе 13 аварийных построек, были снесены, разобраны и вывезены на полигон твердых отходов.

Снос домов проводится по согласованию и предоставлению всех необходимых документов от местных жителей, подтверждающих, что жилье аварийное и непригодно для проживания в районе ликвидации чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду.