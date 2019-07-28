Защитники севера: как прошел парад в честь Дня ВМФ РФ в Североморске

На главной базе Северного флота в городе Североморске прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ РФ. Для участия в празднике задействовали 35 кораблей и судов обеспечения, а также около трех тысяч военнослужащих.

Войска Североморского гарнизона прошли парадным строем на главной площади города. Парад принял командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Военно-морской праздник состоялся, несмотря на сложные погодные условия. Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» продемонстрировал использование систем радиоэлектронной борьбы, тральщики «Ельня», «Владимир Гуманенко» и «Соловецкий юнга» провели уничтожение морских мин.

Свои навыки показали экипажи атомной подводной лодки «Псков» и дизель-электрической подлодки «Калуга». Высадку десанта отработали корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский». После высадки десантники провели учебный бой на побережье.

Кроме того, были показаны новейшие суда тылового и материально-технического обеспечения, в том числе предназначенные для действий в Арктике. Они прошли по Кольскому заливу перед зрительскими трибунами. Завершился праздник на воде фигурным маневрированием буксиров «Анатолий Тарасов» и «Виктор Тихонов».