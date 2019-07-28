В Севастополе впервые поднят символ Дня ВМФ на Черноморском флоте

Празднование Дня ВМФ в городе-герое Севастополе 28 июля началось со ставшего уже традицией, холостого выстрела из 36-фунтового корабельного орудия. В честь праздника впервые на флагшток у памятника затопленным кораблям был поднят исторический символ Дня ВМФ на Черноморском флоте - копия флага линейного корабля «Императрица Мария».

«Императрица Мария» - парусный 84-пушечный корабль был флагманом сил Черноморского флота в Синопском сражении 1853 года, где русские моряки под командованием адмирала Нахимова разгромили турецкую эскадру.

В ходе этого морского боя, ставшего последним в истории крупным сражением парусных флотов, линейный корабль «Императрица Мария» вел бой с четырьмя кораблями, огнем своих орудий зажег два турецких фрегата и заставил замолчать береговую батарею неприятеля.

Флагман российской эскадры за четыре часа сделал 2128 выстрелов, получил шесть десятков пробоин и множество других повреждений, его экипаж понес значительные потери, но стойко сражался до победы, сохранил корабль и обеспечил его возвращение в Севастополь.