Опубликованы кадры массового прыжка парашютистов в городе-герое Севастополе

В городе-герое Севастополе во время показательной программы в рамках празднования Дня ВМФ был выполнен групповой прыжок парашютистов из самолетов Ан-26 морской авиации Черноморского флота.

Две группы спортсменов выполнили прыжок с высоты 1400 и 1600 метров. Показывая высокое мастерство, на плавучий причал приземлились парашютисты с государственным флагом РФ, флагами ВМФ, Республики Крым и самого Севастополя.

В демонстрации принимали участие члены сборной команды Черноморского флота по парашютному спорту и Симферопольской региональной поисково-спасательной базы.