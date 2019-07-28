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Праздничные залпы и «морской бой»: как Россия празднует День ВМФ

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Ксения Николаева
15:21 28.07.2019
Сегодня, 28 июля, по всей стране проходят парады в честь Дня Военно-морского флота.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Россия сегодня празднуют День военно-морского флота. Военные моряки и офицеры всегда отмечают его в воскресенье, в последний выходной второго месяца лета. В этом году он приходится на 28 июля.

Парады кораблей проходят по всей стране, где профессия моряка считается особенно почетной. Но самое грандиозное зрелище и главные торжества состоялись, по традиции, в колыбели русского флота - в Санкт-Петербурге. По Неве промаршировали новейшие корабли - фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», дизельная подлодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», всего - более 40 различных судов и катеров.

Помимо Санкт-Петербурга и Кронштадта, парады прошли в Севастополе, Владивостоке, Балтийске, Новороссийске, Астрахани, Североморске.

Одним из центров празднования ВМФ стал город российских моряков, город-герой Севастополь. В этом году парадный строй составили флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», подводная лодка «Новороссийск», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевик «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», ракетный катер «Р-60», а также корабль пограничной службы ФСБ России «Аметист».

В морском канале города Балтийска в парадном строю стоят эскадренный миноносец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Калининград», противолодочные и ракетные корабли. Поздравления с праздником сегодня адресованы не только тем, кто стоит на палубах, но и каждому, кто служил и служит в Военно-морском флоте России.

Во Владивостоке впервые в кильватерном строю стоит корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», один из самых засекреченных на Тихоокеанском флоте. Во время маневров «Восток - 2018» он выполнял роль морского командного пункта. С него осуществлялось управление сухопутными войсками армейской и морской авиации.

В Астрахани главнокомандующий Каспийской флотилией поприветствовал экипажи кораблей, которые расположились вдоль Петровской набережной. Их здесь более 30 штук. Вооружение ракетного корабля «Дагестан» способно поражать разноплановые цели на расстоянии более 300 километров. Ракетные установки расположены на корабле вертикально, что позволяет вести огонь практически в любом направлении вне зависимости от курса судна.

Тем временем на набережной собрались сотни горожан, многие взяли с собой бинокли, чтобы увидеть действия, которые будут происходить во время парада. Прямо на глазах собравшихся развернулся «морской бой» с кораблями противника, а также состоялась операция по спасению аварийного судна.

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