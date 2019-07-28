Беглов: «Санкт-Петербург всегда будет морской столицей»

Традиция парада на Неве заложена еще Петром I. Санкт-Петербург создавался как морская столица и всегда ей будет, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В нашем городе расположены Центральное военно-морское руководство и Центральный военно-морской музей. 300 лет уже на берегах Невы строятся лучшие корабли для флота России», - сказал Беглов.

Сегодня в России отмечается День Военно-Морского флота. Во многих городах проходят праздничные мероприятия, в том числе торжественные парады. Главное чествование ВМФ прошло в Санкт-Петербурге.