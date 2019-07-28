Шойгу открыл информационный павильон в Кронштадте

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил информационный павильон «Остров фортов». Он расположен в Сквере подводников в Кронштадте.

Во время визита Шойгу провели виртуальную экскурсию по городу будущего. Министр обороны посмотрел проекты новых зданий филиала центрального военно-морского музея и морского кадетского военного корпуса. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в туристическом парке появятся Аллея Адмиралов и Мемориал погибшим морякам, а также будет возможность подняться на борт действующих военных боевых кораблей, которые смогут заходить туда для проведения дней открытых дверей. Парк займет территорию в 80 гектаров.

Отметим, что сегодня, 28 июля, в России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад.

Впервые в нем приняли участие новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойкий» и «Стерегущий», судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».