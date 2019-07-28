Мощнейшие корабли и авиация: эксклюзивные кадры парада ко дню ВМФ в Сирии

В сирийском Тартусе ко Дню ВМФ прошел парад кораблей. «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с торжественного мероприятия.

Многие сирийцы вышли на набережную, что своими глазами увидеть выучку российских моряков.

В парадном строю можно наблюдать дизель-электрическую подлодку «Старый-Оскол», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», а также буксиры и катера.

Кроме того, к празднику задействовали и авиацию. Вылетев с авиабазы Хмеймим, в небе пронеслись фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М.

В ходе мероприятия на фрегате «Адмирал Григорович» также провели награждение моряков, отличившихся при выполнении задач в Средиземном море.