На воде и в воздухе: в Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад. Парад принимал президент России Владимир Путин, который во время открытия торжества поздравил россиян с праздником.

В мероприятии задействовали корабли от четырех флотов и Каспийской флотилии. Мощь боевого флота во время парада продемонстрировали более 40 кораблей.

Впервые в параде приняли участие новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойкий» и «Стерегущий», судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

В небе пролетело более 40 единиц авиации. Около четырех тысяч военнослужащих были задействованы в праздничном параде.