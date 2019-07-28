Экипажи из Китая, Казахстана и Белоруссии прибыли в Рязань на «Авиадартс-2019»
Более 30 самолетов и вертолетов иностранных команд приземлились в аэропорту Дягилево.
© Видео: ТРК "Звезда"
Большая китайская эскадрилья приземлилась под Рязанью.
Участники конкурса «Авиадартс» прилетели на своих самолетах. Среди самолетов, значатся истребители J-10C, а также бомбардировщики и транспортники ВВС Китая.
В России команду из КНР встретили традиционно – с хлебом и солью.
Следом на аэродроме Дягилево приземлились белорусские самолеты и команда из Казахстана.
Международный финал конкурса «Авиадартс» стартует на полигоне Дубровичи через неделю.
За звание лучших поборются экипажи из России, Казахстана, Китая и Белоруссии.