Экипажи из Китая, Казахстана и Белоруссии прибыли в Рязань на «Авиадартс-2019»

Большая китайская эскадрилья приземлилась под Рязанью.

Участники конкурса «Авиадартс» прилетели на своих самолетах. Среди самолетов, значатся истребители J-10C, а также бомбардировщики и транспортники ВВС Китая.

В России команду из КНР встретили традиционно – с хлебом и солью.

Следом на аэродроме Дягилево приземлились белорусские самолеты и команда из Казахстана.

Международный финал конкурса «Авиадартс» стартует на полигоне Дубровичи через неделю.

За звание лучших поборются экипажи из России, Казахстана, Китая и Белоруссии.