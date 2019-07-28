Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Владимир Путин поприветствовал участников и гостей парада, приуроченного ко Дню ВМФ в Петербурге. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу глава РФ проплыл на катере «Раптор» вдоль парадной линии боевых кораблей.

Он поздравил с праздником экипажи кораблей и всех россиян.

«Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Его отмечает вся страна. Сегодня чествуем всех, кто в разные времена верой и правдой служил России, кто также преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и в дали», - заявил президент.

Он подчеркнул: российский флот принес огромный вклад в развитие отечественной науки. В ВМФ РФ разрабатываются важные инженерные решения. Моряками используется новейшая техника.

В День ВМФ России, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля, торжественные мероприятия проходят во многих российских городах - Севастополе, Балтийске, Архангельске, Североморске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Новороссийске и Астрахани.