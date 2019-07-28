Главный военно-морской парад стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал Главный военно-морской парад. Его принимает Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин.

Ранее он обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде. Вместе с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым с катера «Раптор» Путин поприветствовал и поздравил экипажи кораблей с Днем ВМФ России.

В Петербурге торжественным строем пройдут свыше 40 кораблей и судов, пролетят более 40 единиц авиации, которые представляют Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты и Каспийскую флотилию.

Сегодня, в День ВМФ России, торжественные мероприятия проходят в Севастополе, Балтийске, Архангельске, Североморске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Новороссийске и Астрахани.