В честь Дня ВМФ в пункте базирования Тартус состоялся парад кораблей

В День Военно-морского флота на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка «Старый-Оскол», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», судно обеспечения плавучая судоремонтная мастерская, морской спасательный буксир, противодиверсионные и патрульные катера.

В авиационной части парада приняли участие самолеты и вертолеты авиационной группы: фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М. Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус.

В честь Дня Военно-морского флота на фрегате «Адмирал Григорович» состоялось награждение моряков экипажей кораблей за отличные результаты в боевой подготовке при выполнении задач в Средиземном море.

Завершился парад демонстрацией возможностей современных российских кораблей и выучки личного состава в показательных выступлениях корабельной группы.

Такой же праздничный парад прошел у берегов Сирии в прошлом году. В нем приняли участие корабли и вспомогательные суда Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

Посмотреть как это было, можно тут: