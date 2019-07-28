Военные скачки: в Монголии впервые пройдет этап «АрМИ-2019»

Монголия впервые примет на своей территории новый конкурс Армейских международных игр «Конный марафон». «Звезда» публикует промо-ролик этапа состязаний.

Конкурс состоит из двух этапов: марш по лесостепной местности с естественными препятствиями выполнением тактических действий и эстафета на короткую дистанцию со стрельбой из разного вида вооружения.

«Конный марафон» будет проходить в Объединенном учебном центре Вооруженных сил Монголии на полигоне Таван Толгой. В нем примут участие команды из восьми стран.