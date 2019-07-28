В Индии для участия в «АрМИ-2019» собрались лучшие разведчики

В Индии, где состоится один из конкурсов «АрМИ-2019», собираются лучшие разведчики. Россию представят курсанты Новосибирского высшего командного училища.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пустыни Тар.

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик вместе с командой России поучаствовал в вечерней тренировке. Готовиться к конкурсу можно только в темное время суток - днем стоит сильная жара.

«На зубах скрепит песок пустыни. Кстати, сейчас в темноте активизировались змеи. Мы одну здесь видели. И здесь обитает самое опасное насекомое в мире - это паук каракурт, после укуса которого летальный исход наступает всего за пару минут», - поделился впечатлениями наш корреспондент.

Но, как отметил Игорь Лапик, новосибирским разведчикам никогда не сложно - они привыкли и готовы выполнять задачу в любых условиях.