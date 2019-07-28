Команда РФ прибыла в Китай для участия в «АрМИ-2019»

В Китае ночью приземлились три транспортных самолета Ил-76, которые привезли команды России, Армении и Белоруссии для участия сразу в нескольких конкурсах Армейских международных игр.

Всем участникам повязали монгольский ритуальный шарф «хадак». Так в Баян-Гол-Монгольском автономном округе Китая приветствуют гостей издалека. Их также угостили чаем с молоком.

Команда из России на Ил-76 прибыла в китайский город Корла. Здесь пройдут соревнования «АрМИ-2019» - это «Суворовский натиск» для мотострелков, «Безопасная среда» для бойцов РХБЗ, «Чистое небо» для подразделений ПВО и «Мастер-оружейник» для артиллеристов, которые будут на скорость заниматься сборкой своих орудий.

Игры начнутся третьего августа, а пока идет пристрелка - наши бойцы будут тренироваться на полигоне.