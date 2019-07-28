Усовершенствованный Тайп-96Б: Китай привез свою технику к «АрМИ-2019»

Меньше недели остается до открытия пятых армейских международных игр «АрМИ-2019».

Тридцать два конкурса пройдут в десяти странах мира. В этом году игры впервые пройдут в Индии, Монголии и Узбекистане.

На российских полигонах проходят сразу 16 конкурсов. В том числе самые зрелищные – «Танковый биатлон» и «Авиадартс».

В подмосковное Алабино уже прибыли танкисты Народно-освободительной армии Китая, которая прибыла со своей техникой.

Четыре усовершенствованных танка Тайп-96Б привезли сюда участники китайской команды. Уже идет разбортовка этих машин.

По соседству с китайской техникой стоит сотня крашеных российских танков Т-27Б3, на которых выступят остальные 24 команды. Танки какого цвета кому достанутся, определится на жеребьевке в понедельник, 29 июля.