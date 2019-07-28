Самые тихие и неуловимые: подлодки «Варшавянка» приняли участие в параде ко Дню ВМФ в Севастополе

В Севастополе ко Дню ВМФ демонстрируют всю мощь Черноморского флота. Многие элементы выполняются впервые.

Среди них, например, посадка вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата. Сложность заключается в том, что корабль ограничен в маневрировании: если в открытом море корабль может выбрать более удобный и безопасный для посадки вертолета курс, то здесь маршрут менять нельзя.

Кроме того, впервые показано парашютное десантирование спасотряда над акваторией.

Экипажи БТР-82 представляют все возможности своих машин. Колонна техники «на плаву» выходит из танкового трюма и демонстрирует преодоление глубоководных препятствий.

Принимают участие и лодки проекта 636 «Варшавянка» - самые тихие и неуловимые. Субмарины этого проекта перестают быть невидимками исключительно по праздникам. На боевом задании обнаружить их не под силу даже сверхсовременной противолодочной аппаратуре.

Таких подлодок на Черноморском флоте всего шесть. В парадном строю - сегодня одна. Остальные машины рассредоточены по южным морям и сейчас находятся на боевом дежурстве.

«Основное преимущество этого проекта - скрытность», - утверждает командир ДЭПЛ «Новороссийск» Равиль Киреев.

Многие суда, входящие в боевой состав Черноморского флота - рекордсмены по количеству дальних походов и боевых служб. Фрегаты, корветы, субмарины, малые ракетные, сторожевые и патрульные корабли. Только за последний год они оставили за кормой сотни тысяч морских миль.