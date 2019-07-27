Гроза вражеских субмарин: все о корвете «Гремящий»

В Петербурге все готово к Главному военно-морскому параду. Завтра, в День ВМФ, он пройдет в акватории Невы и на кронштадтском рейде.

Зрители увидят более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Одним из них станет корвет «Гремящий».

Водоизмещение корвета составляет до 2200 тонн, длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» имеются 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК».

Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут» с ЗУР 9М96 и 9М100. Входит в его вооружение и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.