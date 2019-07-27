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Завершена работа над монументальной скульптурой для Главного храма ВС РФ

Алексей Казанников
09:13 27.07.2019
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации украсят фигуры святых Владимира и Ольги. Высота каждой из них составляет шесть метров.
© Видео: ТРК "Звезда"

Лучшие российские художники завершили работу над одними из самых монументальных скульптур будущего Главного храма Вооруженных сил РФ. Его украсят фигуры святых Владимира и Ольги.

Высота каждой из фигур составляет шесть метров. Корреспондент «Звезды» Алексей Казанников побывал в мастерской, где из небольших макетов создают по-настоящему грандиозные композиции.

На создание шестиметровых скульптур святых ушел целый месяц кропотливой работы. Лицо, кисти, волосы - это все детали, которые требуют особого подхода и дополнительного материала. Две скульптуры - это полторы тонны глины.

А над воротами Главного храма ВС РФ установят «Спас» - огромную композицию из лика Христа и ангелов. Здесь завершаются подготовительные работы: команда готовит деревянный каркас, после чего уже начнется лепка. Высота композиции составит более девяти метров, длина - свыше 13.

Статуи святых Владимира и Ольги планируют установить до конца года. Храм откроет свои двери для прихожан 9 мая, в день 75-летия Великой Победы.

Тем временем в поддержку строительства Главного Храма Вооруженных сил России в благотворительное турне отправился ансамбль песни и пляски имени Александрова. Ведущие артисты выступают в воинских частях, учебных заведениях и госпиталях.

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