Завершена работа над монументальной скульптурой для Главного храма ВС РФ

Лучшие российские художники завершили работу над одними из самых монументальных скульптур будущего Главного храма Вооруженных сил РФ. Его украсят фигуры святых Владимира и Ольги.

Высота каждой из фигур составляет шесть метров. Корреспондент «Звезды» Алексей Казанников побывал в мастерской, где из небольших макетов создают по-настоящему грандиозные композиции.

На создание шестиметровых скульптур святых ушел целый месяц кропотливой работы. Лицо, кисти, волосы - это все детали, которые требуют особого подхода и дополнительного материала. Две скульптуры - это полторы тонны глины.

А над воротами Главного храма ВС РФ установят «Спас» - огромную композицию из лика Христа и ангелов. Здесь завершаются подготовительные работы: команда готовит деревянный каркас, после чего уже начнется лепка. Высота композиции составит более девяти метров, длина - свыше 13.

Статуи святых Владимира и Ольги планируют установить до конца года. Храм откроет свои двери для прихожан 9 мая, в день 75-летия Великой Победы.

Тем временем в поддержку строительства Главного Храма Вооруженных сил России в благотворительное турне отправился ансамбль песни и пляски имени Александрова. Ведущие артисты выступают в воинских частях, учебных заведениях и госпиталях.