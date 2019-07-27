Моряки ВМС Вьетнама почтили память тихоокеанцев, погибших в Великой Отечественной войне

В рамках дружественного визита во Владивосток фрегата ВМС Вьетнама «Куанг Чунг» вьетнамские моряки ВМС возложили венок и цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Во время церемонии прозвучали гимны двух стран.

Мероприятие состоялось при участии командира соединения надводных кораблей Приморской флотилией разнородных сил ТОФ капитана 1-го ранга Александра Шварца, командира похода старшего капитана 1-го ранга Нгуен Ван Игана, командира фрегата капитана 2-го ранга Хонг Ань и офицеров национальных ВМС.

Завершилось возложение торжественным прохождением роты Почетного караула Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Вьетнамские моряки прибыли в столицу Приморья для участия в праздновании Дня Военно-Морского Флота России. Корабль ВМС Вьетнама войдет в парадный строй, сформированный ко Дню Военно-Морского Флота в Амурском заливе.