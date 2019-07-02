В больницу на транспортере: в ЦВО рассказали, как армия помогает жителям затопленного Тулуна

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к переправке жителей Тулуна Иркутской области через зону паводка, которая разделила город на две части. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Три плавающих транспортера ПТС-2 начали транспортировку жителей Тулуна через реку Ию. На отрезанной паводком стороне находится главная больница города, часть жителей переправляется на работу, также многие едут оценить причиненный ущерб и забрать имущество», - сказано в сообщении.

Всего в зону бедствия уже направлено около тысячи военнослужащих, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

Напомним, город Тулун, в котором проживают около 42 тысяч человек, наиболее пострадал из-за паводка в Иркутской области. В городе подтоплено более тысячи жилых домов, ряд социальных объектов, водозабор и шесть километров трассы «Сибирь». В настоящее время он разделен на две части разлившейся рекой Ией.

Кроме Тулуна, в зоне подтопления оказались Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы Иркутской области. Там из берегов вышли крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. В общей сложности в зоне бедствия находятся 83 населенных пункта и почти семь тысяч строений.