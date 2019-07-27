Военные завершили разборку пострадавших от паводка домов в Тулуне
Военнослужащие группировки Минобороны России завершили разборку пострадавших и не пригодных для жилья домов в районе ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Тулуне Иркутской области.
«Более 70 аварийных, а также принесенных паводком домов, в том числе 13 аварийных построек были разобраны и вывезены на полигон твердых отходов», - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Снос домов проводиться по согласованию и предоставления всех необходимых документов от местных жителей подтверждающих, что жилье аварийное и не пригодно для проживания в районе ликвидации чрезвычайной ситуации.
Военнослужащие продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят дезинфекцию социально значимых объектов.
Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулуне.