Военные завершили разборку пострадавших от паводка домов в Тулуне

Военнослужащие группировки Минобороны России завершили разборку пострадавших и не пригодных для жилья домов в районе ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Тулуне Иркутской области.

«Более 70 аварийных, а также принесенных паводком домов, в том числе 13 аварийных построек были разобраны и вывезены на полигон твердых отходов», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Снос домов проводиться по согласованию и предоставления всех необходимых документов от местных жителей подтверждающих, что жилье аварийное и не пригодно для проживания в районе ликвидации чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят дезинфекцию социально значимых объектов.

Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулуне.