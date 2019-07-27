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Главная икона храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставлена во Владикавказ

Андрей Аркадьев
21:58 27.07.2019
Впервые в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Владикавказа прошел торжественный молебен по случаю прибытия Главной иконы Главного храма Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Южного военного округа во Владикавказе преклонились главной иконе российской армии «Спас Нерукотворный». Каноническое изображение Святого лика Иисуса Христа, а также сопровождающий святыню ковчег с мощами святых будет находиться в городе с 27 июля по 5 августа, после чего их спецбортом перевезут в Астрахань.

По случаю прибытия святыни в Свято-Георгиевском кафедральном соборе прошел молебен. На богослужение пришли не только верующие военнослужащие, но и простые горожане.

© Минобороны России

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых в российской армии.

© Минобороны России

Икона «Спас Нерукотворный» начала свой путь из города-героя Севастополя, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Главный храм российской армии возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».

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