Атомные подлодки ТОФ впервые примут участие в параде ко Дню ВМФ на Камчатке

Сразу две субмарины подводных сил Тихоокеанского флота впервые примут участие в морской части празднования Дня ВМФ на Камчатке. Речь идет об атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения «Рязань» и атомной подводной лодке «Кузбасс».

В Авачинской бухте подводные лодки поставлены в парадную линию вместе с другими кораблями и судами группировки ВМФ и кораблями береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Всего в праздничных мероприятиях на Камчатке примут участие около 20 кораблей и судов войск и сил на северо-востоке России, сообщили «Звезде» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Также во время празднования дня ВМФ пройдет военно-спортивный праздник с демонстрацией практических действий сил объединения.