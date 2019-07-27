РВСН провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Учебная боевая часть ракеты поразила цель, установленную на расстоянии около двух тысяч километров на полигоне в Казахстане.
© Фото: Минобороны России
Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» успешно произвели военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Тренировка прошла в пятницу, 26 июля, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
«Боевым расчетом РВСН проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь"», - сообщили в Министерстве обороны России.
Учебная боевая часть ракеты успешно поразила условную цель, которая была установлена на расстоянии около двух тысяч километров на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Задачи пуска выполнены в полном объеме, добавили в Минобороны.