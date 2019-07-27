В Кронштадт привезли икону Андрея Первозванного и мощи адмирала Ушакова

Главную икону ВМФ, образ небесного покровителя флота святого апостола Андрея Первозванного, привезли в Кронштадт и освятили в Никольском соборе.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и моряки пришли увидеть икону и поклониться ей.

«Она первая, она написана ко дню ВМФ и Военно-Морской Флот ее обрел. Без духовности вообще нельзя в Вооруженных Силах. А на море тем более: кто богу не молился, тот в море не ходил», - отметил адмирал.

Также в собор привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Третий год подряд раку с мощами переносят на катер главнокомандующего ВМФ, который обходит с ней строй кораблей. Все они примут участие в Главном военно-морском параде 28 июля.