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В Кронштадт привезли икону Андрея Первозванного и мощи адмирала Ушакова

Василиса Морозова
01:08 27.07.2019
Образ святого апостола Андрея Первозванного - покровителя ВМФ - позже займет место в Главном Храме Вооруженных Сил России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главную икону ВМФ, образ небесного покровителя флота святого апостола Андрея Первозванного, привезли в Кронштадт и освятили в Никольском соборе.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и моряки пришли увидеть икону и поклониться ей.

«Она первая, она написана ко дню ВМФ и Военно-Морской Флот ее обрел. Без духовности вообще нельзя в Вооруженных Силах. А на море тем более: кто богу не молился, тот в море не ходил», - отметил адмирал.

Также в собор привезли мощи адмирала Федора Ушакова. Третий год подряд раку с мощами переносят на катер главнокомандующего ВМФ, который обходит с ней строй кораблей. Все они примут участие в Главном военно-морском параде 28 июля.

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