Новейшие технологии: все о малом ракетном корабле «Мытищи»

МРК «Мытищи» является головным кораблем проекта 22800. При его строительстве были использованы самые новые отечественные технологии , что позволяет кораблю эффективно действовать в составе флотских группировок, как в северных, так и в южных широтах.

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