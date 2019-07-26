Новейшие технологии: все о малом ракетном корабле «Мытищи»
Зрители Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте увидят больше 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Одним из них станет малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи».
Предназначение данного МРК - ведение боевых действий в ближней морской зоне.
Водоизмещение корабля составляет 600 тонн, длина - 67 метров, ширина - 11 метров, а скорость - 30 узлов.
Вооружение МРК «Мытищи»:
- УВП 3С14 8 ячеек, для «Калибр-НК» и «Оникс»;
- 76,2-мм автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА;
- Две шестиствольные 30-мм установки АК-630М;
- Две 12,7-мм пулеметные установки «Корд»;
- БПЛА «Орлан-10».
МРК «Мытищи» является головным кораблем проекта 22800. При его строительстве были использованы самые новые отечественные технологии, что позволяет кораблю эффективно действовать в составе флотских группировок, как в северных, так и в южных широтах.