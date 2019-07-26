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Военные вывозят мусор из пострадавшего от паводка Тулуна

Наталья Вальханская
05:05 26.07.2019
Самосвалы ЦВО вывезли из пострадавшего от паводка Тулуна около 25 тысяч кубических метров мусора.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Около 1,5 тысячи рейсов выполнили военные самосвалы при очистке территории от последствий паводка в городе Тулун Иркутской области.

«Ежедневно на площадку твердых отходов военные самосвалы вывозят остатки разрушенных домов и мусор. Каждая машина в день выполняет около 10 рейсов», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего за период оказания помощи в ликвидации последствий паводка вывезено около 25 тысяч кубических метров мусора.

«Кроме того, военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта для восстановления береговой дамбы, отсыпано четыре тысячи кубометров», - добавили в ведомстве.

С начала ликвидации последствий паводка военнослужащие очистили около 80 гектаров земли в Тулуне, осталось навести порядок на 10 гектарах.

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