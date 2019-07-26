Военные доставили гумпомощь в пострадавший от паводка Тулун
Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа доставили гуманитарный груз из Иркутска в город Тулун, сообщили в Минобороны России.
«Гуманитарная помощь, собранная в Иркутске, была доставлена в пункт выдачи города Тулуна, который расположен в здании медицинского колледжа», - рассказали в ведомстве.
Военнослужащие привезли предметы личной гигиены, а также консервированные продукты питания, всего около трех тонн.
Напомним, военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.
Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, обеспечивают хлебом, питьевой и технической водой, проводят мероприятия в интересах всего района бедствия по ведению РХБ и воздушной разведки, обеззараживают местность, оказывают медицинскую помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, проводят профилактические прививки.