Военные доставили гумпомощь в пострадавший от паводка Тулун

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, обеспечивают хлебом, питьевой и технической водой, проводят мероприятия в интересах всего района бедствия по ведению РХБ и воздушной разведки, обеззараживают местность, оказывают медицинскую помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, проводят профилактические прививки.

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