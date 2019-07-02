В Тверской области прошло авиашоу, посвященное 40-летию авиацентра армейской авиации

В Торжке Тверской области в субботу, 29 июня отметили 40-летие со дня формирования Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России.

В рамках праздника на аэродроме города состоялся День открытых дверей, который посетили более десяти тысяч человек. Для зрителей открыли выставку исторических вертолетов, современных и перспективных транспортных и ударных вертолетов.

Кульминацией авиационного праздника стал воздушный показ летных и технических возможностей вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, Ка-29, Ка-31.

Во время летной программы зрители увидели одиночный пилотаж, розыгрыш тактических эпизодов, включающих высадку десанта штурмовым способом, авиационное прикрытие десантных групп, поисково-спасательную операцию с эвакуацией условно пострадавших.