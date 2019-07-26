Танки Т-72БЗ атакой с ходу разгромили «противника» на Кузбассе

В Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли учения танкистов 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. По замыслу тактического эпизода разведчики при помощи новейшего оптико-электронного комплекса наблюдения «Ирония» обнаружили колонну военной техники условного противника, остановившегося на дозаправку.

Разведданные были переданы на командный пункт. Командование приняло решение на применение танковых подразделений. Использовав элемент неожиданности экипажи Т-72БЗ атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения, из штатного вооружения разгромили условного противника.

Особое внимание на учении уделялось методике поражения целей первым выстрелом и действия экипажей во время боя.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих мотострелкового соединения и более 50 единиц военной и специальной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов РФ: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва.