Фомин посетит с рабочим визитом КНДР

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит сегодня с рабочим визитом КНДР, где проведет двусторонние переговоры с руководством военного ведомства страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР», - сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что в ходе визита у военачальника запланированы обсуждение обстановки в регионе, двусторонние отношения в военной сфере, а также целый ряд актуальных проблем международной и региональной безопасности.

Ранее Фомин провел встречу с послом Индии в РФ.