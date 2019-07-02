Фомин посетит с рабочим визитом КНДР
Планируется, что замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин проведет двусторонние переговоры с руководством северокорейского военного ведомства.
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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит сегодня с рабочим визитом КНДР, где проведет двусторонние переговоры с руководством военного ведомства страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР», - сказали в военном ведомстве.
Отмечается, что в ходе визита у военачальника запланированы обсуждение обстановки в регионе, двусторонние отношения в военной сфере, а также целый ряд актуальных проблем международной и региональной безопасности.