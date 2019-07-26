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В Североморске прошла генеральная репетиция парада ко дню ВМФ

Андрей Аркадьев
17:42 26.07.2019
В генеральной репетиции приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Генеральная репетиция военно-морского парада под командованием вице-адмирала Александра Моисеева прошла в городе Североморске Мурманской области в честь дня Военно-морского флота. Его отмечают в воскресенье, 28 июля.

Парадным строем прошли более 30 кораблей, подлодок и судов. Свое мастерство показали свыше трех тысяч военнослужащих. Репетиция привлекла внимание местных жителей, поскольку у них появилась уникальная возможность увидеть новейшие суда, которые стоят на вооружении Северного флота.

Началась тренировка с прохода пеших расчетов, которые пронесли торжественным строем знамя. Затем прошли надводные корабли, включая флагманские крейсеры «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Петр Великий».

Всего на Североморском рейде размещены 12 надводных кораблей: эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», ракетные подводные крейсеры «Юрий Долгорукий» и «Орел», а также дизель-электрическая подлодка «Калуга».

В ходе смотра отрабатывались элементы движения и удержание курса, а также обмен сигналами и организация связи между судами. Тральщики «Владимир Гуманенко», «Ельня» и «Соловецкий юнга» во время репетиции нашли и уничтожили морские мины.

Подлодки «Псков» и «Калуга» продемонстрировали погружение и всплытие. Малый противолодочный корабль «Юнга» уничтожил условного подводного противника, выпустив по цели глубинные бомбы. С больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» высадились на берег военнослужащие и вступили в рукопашный бой с условным врагом.

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