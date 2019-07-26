Готовились с большим состязательным накалом: главком ВМФ РФ об «АрМИ-2019»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал о подготовке военнослужащих к Армейским международным играм.

«Готовились активно и с большим состязательным накалом. В международном этапе конкурса "Кубок моря" был отобран экипаж малого артиллерийского корабля "Махачкала" Каспийской флотилии. Это по результатам состязаний 5 команд флотов и Каспийской флотилии», - сказал адмирал.

По его словам, лучшие российские водолазы уже подготовились к финальному этапу конкурса «Глубина».

«Завершили подготовку к международному этапу конкурса "Глубина" лучшие водолазы ВМФ России. Конкурс состоится с 3 по 17 августа в Иране», - добавил Евменов.

Евменов рассказал, что по результатам всеармейских соревнований была сформирована российская сборная для участия в международном этапе конкурса «Морской десант». В финале конкурса морские пехотинцы ВМФ России сразятся с командами Венесуэлы, Ирана и Китая, заключил главнокомандующий.