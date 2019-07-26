В Сочи простились с иконой «Спас Нерукотворный» Главного храма ВС РФ

Военнослужащие Южного военного округа в Сочи простились с Главной иконой «Спас Нерукотворный» возводимого Главного храма Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В ходе мероприятия в Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя состоялся молебен. Икону и ковчег с мощами святых в сопровождении военнослужащих и военного духовенства перевезут бортом военно-транспортной авиации и на автомобильном транспорте во Владикавказ в Храм Иоанна Воина, где они пробудут с 27 июля по 5 августа.

В Сочи в рамках принесения святыни на территории ЮВО икону доставили военным самолетом из Краснодара. Святой образ находился в храме города-курорта с 17 по 26 июля.

Молебное пение перед иконой совершалось ежедневно. Безопасность святыни круглосуточно обеспечивал личный состав военной полиции ЮВО.

«Спас Нерукотворный» завершит свой путь приношения в строящемся сейчас Главном Храме ВС РФ на Кубинке в Москве к 75-летию Победы.

Всего за 10 дней пребывания иконы в Сочи святыне поклонились до 2 тыс. человек, в их числе специалисты противовоздушной обороны ЮВО, члены семей военнослужащих гарнизона, жители и гости города.