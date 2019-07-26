Минобороны рассказало о разведывательной активности у границ РФ

В Министерстве обороны рассказали о деятельности иностранных разведчиков вблизи границ Российской Федерации за прошедшую неделю.

По данным ведомства, разведку вели 25 летательных аппаратов. Для их перехвата боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил российских ВКС поднимались трижды за неделю.

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В Минобороны отметили, что в результате профессиональных действий летчиков нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.