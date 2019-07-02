Рязанские десантники выиграли «Курсантский бросок»

На полигоне «Сельцы» под Рязанью прошли военно-спортивные состязания «Курсантский бросок - 2019». В этом году Министерство обороны России в рамках проекта «Гонка героев» впервые проводит соревнования «Курсантский бросок - 2019», а в Рязанской области состоялся отборочный этап.

Вместе с курсантами военных вузов в мероприятиях участвовали обычные студенты. Трассу протяженностью 8,7 километров с 26 препятствиями преодолевали восемь команд, в каждой из которых выступало по пять человек.

Все препятствия достаточно экстремальные, их сложно пройти хорошо подготовленному человеку. Стоит учесть и то, что в день соревнований на полигоне моросил дождик, создавая дополнительные трудности при прохождении дистанции.

В итоге первой пришла к финишу команда «Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова». Они встретятся с остальными победителями в финальном этапе, который пройдет в Москве 10 августа на полигоне Алабино.