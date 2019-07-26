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Главком ВМФ назвал ключевые достижения российского флота в 2019 году

Наталья Вальханская
01:00 26.07.2019
Главная задача ВМФ России, отметил главком, в полной мере решать задачу военно-морского присутствия в Мировом океане.
Главком ВМФ назвал ключевые достижения российского флота в 2019 году
© Фото: Минобороны России

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов в преддверии Дня ВМФ назвал основные достижения российских моряков в 2019 году.

По его словам, ключевыми событиями в этом году стали участие сил Тихоокеанского флота в российско-китайском учении «Морское взаимодействие - 2019», поход атомных подводных крейсеров Северного флота в арктические районы Северного Ледовитого океана, а также успешное выполнение задач корабельной группировкой сил в Средиземном море.

При этом, подчеркнул Евменов, впереди у сил и войск ВМФ участие в Армейских международных играх - 2019, а также в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Но главная задача ВМФ России, отметил главком, в полной мере решать задачу военно-морского присутствия в Мировом океане.

«В разное время и во всех широтах несут службу около 100 боевых кораблей. ВМФ России сегодня оснащается новейшим вооружением и поддерживает высокий уровень боеготовности. Возрастающие возможности ВМФ России наглядно доказаны на многочисленных учениях, включая учения на общефлотском и межвидовом уровне», - заявил Николай Евменов.

Как рассказал адмирал, только за период с декабря 2018 по июль 2019 года было подготовлено к решению боевых задач более двухсот кораблей и экипажей подводных лодок, более сорока тактических групп корабельного состава.

«Общая наплаванность кораблей и подводных лодок в зимнем периоде обучения составила более 5000 ходовых суток. В морской авиации подготовлено более100 экипажей с общим налетом около 13 000 часов. В береговых и сухопутных войсках выполнено 80 полевых выходов и свыше 3000 боевых стрельб. Эти показатели имеют устойчивую тенденцию к росту», - добавил главком ВМФ.

Отдельно Николай Евменов выделил выполнение отрядом боевых кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» кругосветного похода.

«По сути, флот России восстановил практику кругосветных походов боевых кораблей», - подчеркнул адмирал.

Корабли выполнили задачи в Восточной части Средиземного моря, Суэцким каналом перешли в Индийский океан, далее в Тихий, пересекли Атлантику и прибыли в Балтийское море. Они представили Россию на праздновании 70-летия ВМС НОАК Китая. За время похода отряд боевых кораблей совершил заходы в порты семи государств.

«Отмечу, что для фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" этот поход - первый в его истории. Отряд прошел более 35 200 морских миль, совершил деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго. Отряд выполнил большой комплекс боевых упражнений в различных широтах Мирового океана. Подчеркну, что техника и вооружение фрегата и судов отряда показали высокую степень надежности в эксплуатации на протяжении всей кругосветки», - добавил Евменов.

По словам адмирала, он отдал распоряжение, чтобы опыт кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» был проанализирован, обобщен и распространен между флотами ВМФ России для учета в подготовке личного состава.

«Наш флот был и остается океанским. А вот тот факт, что за последние годы этот статус еще больше укрепился и будет укрепляться далее, не должен ни у кого вызывать сомнений», - резюмировал главнокомандующий Военно-Морским Флотом России.

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