Медицинский спецназ отработал авиатранспортировку «раненых» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло специальное учение по эвакуации условно раненых с участием медицинского спецназа. В ходе учения военные медики отработали вопросы авиатранспортировки тяжело раненых военнослужащих, где оказали квалифицированную медпомощь на борту специального самолета Ан-26, предназначенного для медицинской эвакуации раненых и больных.

Медицинский персонал Екатеринбургского военного госпиталя развернул аэродромный пункт приема раненных, лабораторный комплекс и хирургическое отделение, позволяющее выполнять все виды операций. Врачебная бригада провела тренировку по сортировке и распределению условно раненых.

Имитировали раненых военнослужащие одного из воинских соединений Екатеринбургского гарнизона. На учение было привлечено более 500 военнослужащих и гражданского медперсонала, задействовано более 50 единиц автомобильной и специальной медицинской техники, в том числе мобильные реанимационные станции.

Как рассказал начальник медицинского отряда специального назначения подполковник Владимир Литвинов, отрабатываются слаженность действий личного состава по выгрузке, по установке палаточного фонда, подставок под носилки, раскладыванию носилок, по работе врачебно-сестринских бригад, а также умение пользоваться специальной медицинской аппаратурой.

Проведение специальных учении является одним из этапов подготовки войск округа к проведению стратегических командно-штабных учении «Центр-2019».