К «Танковому биатлону» в Таманской дивизии подготовили 102 танка разных цветов

Более ста танков Т-72Б3 готовит российская армия на конкурс «АрМИ-2019».

Всего 102 машины раскрасили в четыре цвета для каждой команды.

Жеребьевка состоится уже в понедельник, 29 июля. После нее станет известно, какой из команд какой цвет достанется.

Вся техника уже готова для конкурса. Механизмы танков отлажены, а также пройдены необходимые тест-драйвы.

На собственной технике будут участвовать в состязаниях китайские военные. Четыре танка Тайп-96Б уже прибыли в Подмосковье.

В общей сложности в участниках «Танкового биатлона» заявлено 25 команд из разных стран.