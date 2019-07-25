К «Танковому биатлону» в Таманской дивизии подготовили 102 танка разных цветов
Машины окрашены в четыре цвета – красный, синий, зеленый и желтый. После жеребьевки станет известно, какой из команд какой цвет достанется.
© Видео: ТРК "Звезда"
Более ста танков Т-72Б3 готовит российская армия на конкурс «АрМИ-2019».
Всего 102 машины раскрасили в четыре цвета для каждой команды.
Жеребьевка состоится уже в понедельник, 29 июля. После нее станет известно, какой из команд какой цвет достанется.
Вся техника уже готова для конкурса. Механизмы танков отлажены, а также пройдены необходимые тест-драйвы.
На собственной технике будут участвовать в состязаниях китайские военные. Четыре танка Тайп-96Б уже прибыли в Подмосковье.
В общей сложности в участниках «Танкового биатлона» заявлено 25 команд из разных стран.