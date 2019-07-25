Ростов-на-Дону, Владивосток и Севастополь: кадры подготовки ко Дню ВМФ

Подготовку ко Дню ВМФ, который будет отмечаться в воскресенье, 28 июля, проводят сейчас по всей стране. В генеральных репетициях задействованы сотни военных кораблей, самолетов, вертолетов и служб обеспечения.

В Севастополе и Ростове-на-Дону экипажи судов, летчики, расчеты ПВО и спецназ отработали эпизоды предстоящего военно-спортивного праздника. Большое внимание было уделено безопасности мероприятия, поэтому оценивалось время развертывания и применения сил, а также их достаточность.

Владивосток в преддверии Дня ВМФ встретил гостей - из Вьетнама прибыл фрегат «Куанг Чунг». Торжественная церемония встречи корабля состоялась на 33-м причале Корабельной набережной.

Вьетнамских моряков ждут спортивные состязания и походы в местные музеи. В воскресенье он примет участие в параде, а уже в понедельник направится к родным берегам.