Во Владивосток впервые прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

Сегодня на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке впервые в истории двусторонних российско-вьетнамских отношений с дружественным визитом прибыл фрегат ВМС Вьетнама «Куанг Чунг», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«Корабль, который совершил переход в столицу Приморья из военно-морской базы Камрань, примет участие в параде в честь Дня ВМФ России», - рассказал Воскресенский.

Торжественная церемония встречи корабля ВМС Вьетнама состоялась на 33 причале Корабельной набережной.

«Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Александр Шварц поприветствовал командира похода старшего капитана 1 ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата «Куанг Чунг» капитана 2 ранга Хонга Аня», - рассказали в пресс-службе.

По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль, оркестр штаба ТОФ исполнил государственные гимны двух стран, а на флагштоке подняли государственный флаг Социалистической Республики Вьетнам.

Среди встречающих также были представители генконсульства Вьетнама во Владивостоке, руководители общества российско-вьетнамской дружбы, представители вьетнамской диаспоры, граждане Вьетнама, которые проходят обучение в Морском государственном университете имени адмирала Невельского.

«В период стоянки корабля у причала моряки Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама запланированы товарищеские спортивные состязания, для иностранных гостей проведут экскурсию по историческим местам города», - добавил Воскресенский.

Постановка фрегата «Куанг Чунг» в парадную линию запланирована на 27 июля. Визит вьетнамского корабля во Владивосток завершится 29 июля.