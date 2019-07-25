Военные в Тулуне расчистили еще 20 гектаров от завалов после паводка

Военнослужащие группировки войск Минобороны России, задействованные в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, за три дня очистили более 20 гектаров земли, что составляет половину второго района ликвидации чрезвычайной ситуации в городе Тулуне.

При помощи специальной техники военные инженеры разобрали более 20 зданий, не подлежащих к проживанию, из них 13 - аварийные постройки.

«Снос домов проводиться только после согласования с местными органами власти и предоставления всех необходимых документов от местных жителей, подтверждающих, что жилье находится в аварийном состоянии и не пригодно для проживания», - отметили в Минобороны РФ.

С 21 июля военнослужащие группировки Минобороны России приступили к работе на новом участке в городе Тулуне, площадь которого составляет более 40 гектаров. Ранее группировка войск уже очистила 57 гектаров в пострадавшем иркутском городе.

Ранее сообщалось, что подразделения РХБ защиты группировки войск провели дезинфекционные работы в трех городских котельных Тулуна, попавших в зону подтопления. Продезинфицированы внутренние и внешние поверхности котельных, а также прилегающая к ним территория.