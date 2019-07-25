Подводное вождение на танках Т-72: кадры учений на полигоне Прудбой

Более тысячи танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской области обучаются подводному вождению на танках Т-72Б3, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В рамках практических занятий таковые экипажи ЮВО проходят легководолазную подготовку на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

«На первом этапе танкисты изучили требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действия в различных ситуациях под водой, а также правила и способы подводной эвакуации», - отметили в ЮВО.

Танковые экипажи выполняют погружение на специально оборудованном вододроме, преодолевают водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до пяти метров.

«Под водой военнослужащие выполняют перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка», - рассказал Астафьев.

В ходе занятий все танкисты экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют провести под водой около часа.

«На практические занятия привлечены военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке», - добавил глава пресс-службы округа.

Всего в рамках тренировочного сбора танкистам предстоит пройти под водой около ста метров.