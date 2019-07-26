Хранитель «Вулкана»: «Маршал Устинов»

Водоизмещение крейсера - 11280 тонн, длина - почти два футбольных поля, скорость - 32 узла. Высотой «Маршал Устинов» почти с шестнадцатиэтажный дом.

На вооружении крейсера: корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА», две реактивных бомбометных установки РБУ-6000, два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата, а также вертолет Ка-27.

«Маршал Устинов» был заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

В составе ВМФ России действуют два ракетных крейсера аналогичного проекта: «Москва» - на Черноморском флоте и «Варяг» - на Тихоокеанском.