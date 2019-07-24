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Через всю Атлантику: Андреевский флаг развевался в каждом районе Мирового океана

Павел Кутаренко
08:50 24.07.2019
«Адмирал Горшков» и многофункциональное судно «Эльбрус» прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде.
© Видео: ТРК "Звезда"

Россия готовится отметить день ВМФ: в это воскресенье, 28 июля, грандиозные военно-морские парады пройдут на всех флотах страны. За их подготовкой наблюдают корреспонденты «Звезды».

Павел Кутаренко встретил из кругосветного похода «Адмирал Горшков», который украсит главное шествие в Кронштадте.

Фрегат вместе с многофункциональным судном обеспечения «Эльбрус» прошли мимо кронштадтских фортов. Их орудийным салютом приветствовали корабли, стоящие на рейде.

«Адмирал Горшков» и «Эльбрус» в Кронштадте очень ждали - теперь строй участников Главного военно-морского парада полностью сформирован.

«Мы вернулись в мировой океан, возобновили практику кругосветных походов, мы подтвердили надежность техники и готовность экипажа выполнять задачи в любой точке мирового океана», - отметил главком ВМФ РФ Николай Евменов

Фрегат «Адмирал Горшков» был принят в состав флота всего год назад. И почти сразу - столь долгий и сложный поход. Пять месяцев назад отряд кораблей покинул родной Североморск, пересек Баренцево и Северное моря, прошел Ла-Манш и Гибралтар. Затем миновав Суэцкий канал - в Индийский океан, потом Китай, Владивосток, переход через Тихий океан, Панамский канал, заходы в порты Латинской Америки и Кубы.

Возвращение в Россию состоялось через всю Атлантику. Корабли прошли более 35 тысяч Морских миль - это полтора раза вокруг света.

«Проходя в проливах, вблизи территориальных вод иностранных стран, мы с большой гордостью ощущали, что у нас развевается Андреевский флаг и он развевался во всех районах мирового океана», - поделился эмоциями командир отряда кораблей Северного флота Владислав Малаховский.

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