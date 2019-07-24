Военные химики провели дезинфекцию трех городских котельных в Тулуне

Подразделения РХБ защиты группировки войск за прошедшие сутки провели дезинфекционные работы в трех городских котельных города Тулуна Иркутской области, попавших в зону подтопления, сообщили в Минобороны России.

«Продезинфицированы внутренние и внешние поверхности котельных, а также прилегающая к ним территория - всего около трех тысяч квадратных метров», - отметили в ведомстве.

Военными специалистами-химиками проведена дезинфекция территории в районе мясокомбината «Тулунский мясной двор» и центра детского творчества «Кристалл».

С 21 июля военнослужащие группировки Минобороны России приступили к работе на новом участке в городе Тулуне, площадь которого составляет более 40 гектаров. Ранее группировка войск уже очистила 57 гектаров в пострадавшем иркутском городе.

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, обеспечивают хлебом, питьевой и технической водой, проводят мероприятия в интересах всего района бедствия по ведению РХБ и воздушной разведки, обеззараживают местность, оказывают медицинскую помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, проводят профилактические прививки.